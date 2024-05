Bianca Censori dîne avec ses parents sans Kanye West après la rumeur des films osés

C’est sans Kanye West que Bianca Censori a été aperçue en plein dîner avec ses parents dans un restaurant de Melbourne, à son retour en Australie après que sa famille ait exprimé ses récentes craintes que le rappeur américain ne l’entraîne dans les films pour adultes suite à l’annonce de son projet “Yeezus P**n“.

Sans son mari, le mannequin australien a été en effet vu en train de déjeuner au restaurant branché Mario’s Café à Fitzroy, ce samedi 25 mai, en compagnie de ses parents, a révélé le Herald Sun. Chose rare lors de ses sorties, Bianca Censori n’était pas accompagnée de son époux, le rappeur américain Kanye West à Melbourne. Il semblerait que Bianca ait voyagé seule en Australie, selon la presse locale, la jeune femme a savouré un plat de spaghetti carbonara après être entrée discrètement dans le pays pour rendre visite à sa famille.

La famille de Bianca Censori craint le projet de films pour adultes de Kanye West !

Contrairement à ses tenues habituellement audacieuses, Bianca Censori portait une robe pull en maille kaki de Miu Miu et “se fondait dans la foule lors du déjeuner“, selon le Herald Sun. Cela intervient après des rapports selon lesquels les proches de Bianca craignent que Ye ne l’entraîne “dans l’industrie du cinéma pour adultes“ et ne l’utilise pour promouvoir sa nouvelle entreprise, Yeezy P**n, d’après certaines sources persistantes.

La famille et les amis de Bianca ont critiqué le projet de Kanye West, ils craignent que la designer architecturale ne soit “instrumentalisée” pour “promouvoir l’indécence” alors qu’elle arbore des tenues osées en public depuis le début de leur union. “La famille de Bianca était prête à donner le bénéfice du doute à Kanye après la récente visite de sa mère à Los Angeles”, a déclaré une source exclusivement à DailyMail et explique : “Ils essayaient même d’accepter qu’il ne forçait Bianca à rien faire. Ils étaient au courant du projet de Kanye et Bianca de créer et vendre leur propre marque de vêtements. Mais avec deux sœurs féministes et une mère également féministe, il est difficile de rationaliser ou d’accepter son implication dans cette nouvelle entreprise.”.

Cette source a confié au média que “Le fait qu’il l’implique dans l’industrie du cinéma pour adultes avec lui et qu’il l’utilise déjà comme vecteur de promotion de l’indécence se*uelle est absolument horrible et très préoccupant. Ils ont l’impression qu’il l’a persuadée que c’était une bonne idée parce que cela les rendrait plus riches.”. Les inquiétudes ont augmenté après le départ de Milo Yiannopoulos, chef de cabinet de la marque Yeezy de Kanye, qui ne pouvait pas être “complice de la production et de la diffusion de films et de littérature pour des raisons morales et religieuses”.