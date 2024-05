Booba tacle Mister V et Theodort qui se prennent pour des rappeurs

Le premier album de Théodort suscité la réaction mitigée de Booba qui en profite pour placer aussi une pique contre Mister V ! Après des années à faire ses armes sur Youtube, Théodore Levisse de son vrai nom a franchi le cap en dévoilant un projet rap nommé IMAD, le 24 mai dernier. Un changement de direction qui n’a pas échappé à B2O, il a tenu à donner son avis très critique.

C’est à l’âge de 10 ans que Théodort a fait ses premiers pas sur internet, en postant une vidéo sur Youtube. Cette passion s’est développée au fil des années, entre albums autoproduits au piano et vidéos humoristiques avec un succès arrive très vite. C’est en 2013 grâce à son clash avec le Youtubeur Amine Mojito propulse que sa chaîne est propulsée sur le devant de la scène, pendant ces dernières années, il s’est consacré avec réussite à la création de vidéos humoristiques et de concepts originaux, cumulant des millions de vues avant de se mettre au rap de quoi agacer Booba.

Booba dézingue Mister V et Theodort !

Dans ses vidéos Youtube, Théodort s’était amusé à faire des parodies de rap avant de choisir cette année de s’y mettre plus sérieusement avec son premier album pour marquer un tournant dans sa carrière. Le jeune homme enchainé les interview pour parler de cet opus et a notamment été invité dans l’émission Le Code. Face à Mehdi Maïzi, il a évoqué sa reconversion, un sujet qui a suscité des débats. La séquence a énervé Booba, il a poussé un coup de gueule que les personnalités d’internet qui ne sont pas des rappeurs et se définissent comme étant un rappeur comme il l’avait déjà déploré avec Mister V à l’époque de la sortie de ses albums.

“Mehdi Maïzi tu fais énormément pour notre culture et on te remercie. Vraiment que des invités incroyables qui font vraiment avancer le mouvement.” ironie tout d’abord Booba contre Mehdi Maïzi qu’il a attaqué à plusieurs reprises depuis le début de l’année pour le choix controversé des invités de son émission. “On sait Théo, tu es ni opportuniste ni youtuber, enfin si, mais bon, tu as capté. Force en tout cas, tu seras bientôt de retour sur youtube comme Yvick (il y a cru lui aussi) à vendre des pizzas et des sandwichs. Profite pendant que ton label te met en avant partout sans aucun mérite et enjoy my bro” poursuit Booba affirmant que l’aventure de Theodort dans le rap ne va pas durer et qu’il va devoir faire son retour sur Youtube comme Mister V qui a lancé une marque de pizzas surgelées.

Le message de Booba a cumulé plus de 4 millions de vues, mais aucun des deux Youtubeurs ciblés n’a répondu aux tacles, ni le journaliste, Mehdi Maïzi.