La Fouine s’énerve contre le DJ sur scène et frappe le micro

La scène a choqué les fans de La Fouine suscitant l’incompréhension du public face à l’agacement de l’artiste originaire de Trappes sur scène pendant un concert lors de l’interprétation de son tube “Qui peut me stopper ?” contre le DJ. Énervé, Laouni a stoppé sa performance avant de taper dans le micro.

Coup de colère, La Fouine interpelle en jetant le micro lors d’un showcase !

Le come-back de La Fouine continue de faire jaser, et cette fois, c’est un geste du rappeur lors d’un showcase qui suscite la controverse. Lors d’une prestation, Laouni s’est retrouvé face à un micro sur pied et s’apprête à interpréter le classique “Qui peut me stopper ?” paru en 2007 sur l’album “Aller-Retour“. Mais alors qu’il entame son couplet, le chanteur se rend compte qu’il s’agit d’un play-back. Furieux, il arrête le DJ et lui lance : “Frérot, t’as l’instru du son ?“. Face à la réponse négative, il lâche un juron et jette le micro au sol.

La vidéo de cet incident a rapidement fait le tour du web, provoquant une vague de réactions mitigées. Certains internautes ont émis des doutes quant à la véracité de la scène, suggérant qu’il s’agissait d’une mise en scène orchestrée entre La Fouine et le DJ ou encore qu’il aurait dû garder son calme, les spectateurs ont d’ailleurs réagi avec des huées. D’autres ont salué la réaction spontanée de Laouni, y voyant une preuve de son authenticité et de son engagement envers son art se refusant de faire du playback devant son public.

Reste à savoir si La Fouine parviendra à dissiper les doutes sur cette séquence en s’exprimant sur le sujet.