Mike Tyson : une mauvaise nouvelle annoncée ?

Le combat entre Jake Paul et Mike Tyson va-t-il être annulé ? L’ancien champion du monde de boxe ne semble pas être au mieux de sa forme et a été victime d’un malaise, cela remet sérieusement en cause sa capacité à pouvoir combattre à l’âge de 57 ans un adversaire plus jeune d’une trentaine d’années.

L’état de santé de Mike Tyson inquiète !

L’ancienne légende de la boxe a souffert de nausées et de vertiges lors d’un vol récent, suscitant des préoccupations sur son état de santé et la possibilité de monter sur le ring en juillet. Mike Tyson a en effet connu une nouvelle frayeur ce début de semaine, lorsqu’il a été victime d’un malaise lors d’un vol reliant Miami à Los Angeles. Selon le Daily Mail, l’ex-champion du monde des poids lourds a ressenti des vertiges et des nausées en plein vol, ce qui a nécessité l’intervention du personnel de bord et d’ambulanciers à son arrivée en Floride.

Cet incident a ravivé les incertitudes quant à la santé de Tyson, ce dernier doit affronter Jake Paul sur le ring le 20 juillet prochain. De nombreux critiques, dont comme Deontay Wilder, ont déjà exprimé leur désaccord concernant ce duel, craignant pour la sécurité de la légende de la boxe et de peur que cela fasse de l’ombre à sa réputation en terminant sa carrière par un KO subi d’un Youtubeur. L’état de santé de Mike Tyson n’a pas encore été officiellement commenté par ses proches, et il reste à savoir si ce malaise aura un impact sur le face-à-face avec Jake Paul alors la rumeur d’une annulation commence à circuler.

On se souvient qu’il avait déjà suscité l’inquiétude l’année dernière en apparaissant en fauteuil roulant et ayant du mal à s’alimenter.