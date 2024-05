Rohff s’adresse à Macron en réaction au bombardement de Rafah

Rohff adresse une injonction à Emmanuel Macron après le bombardement de Rafah. L’escalade du conflit armé entre la Palestine et Israël a suscité la réaction du rappeur français.

Rohff réagit au drame de Rafah avec un message à Macron !

Les hostilités ont repris entre Israël et la Palestine depuis le mois d’octobre 2023. Les rappeurs français ont eux utilisé les réseaux à des multiples repris pour critiquer l’inaction des politiciens ou rendent hommage aux victimes. Dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 mai, Israël a bombardé une zone humanitaire à Rafah, ce qui a provoqué la réaction de Rohff, indigné par cet acte et par le manque de mobilisation du gouvernement français pour un cessez-le-feu. Housni a adressé un message à l’intention d’Emmanuel Macron.

Sur Twitter, Rohff a vivement critiqué cette violence en interpellant Emmanuel Macron, l’accusant de n’avoir réagi que par un simple message sur les réseaux face au bombardement. Il a dénoncé la mort de nombreux enfants innocents et exhorté le président française à cesser immédiatement de fournir des armes, affirmant que cela contribue au génocide. Housni a également exposé sa théorie selon laquelle le Hamas a été créé et financé pour justifier la destruction et la colonisation d’un peuple. Il a critiqué ceux qui, selon lui, se servent de l’accusation d’antisémitisme pour justifier des injustices, affirmant que le terme est utilisé pour inverser les rôles et se poser en victimes.

“Manu, commence par arrêter immédiatement de fournir les armes qui alimentent ce génocide. Qui tue l’homme tue l’humanité“ a écrit Rohff pour tenter d’interpeler Macron sur la guerre entre la Palestine et Israël en espérant susciter une réaction du chef d’État pour mettre fin aux bombardements.