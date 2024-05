Cédric Doumbè ne blague pas avec les secrets de sa préparation

Cédric Doumbè, après sa victoire éclatante contre Jaleel Willis, a révélé les sacrifices qu’il endure pour exceller dans le MMA. Son quotidien est rythmé par une préparation intense et une diète stricte, bien loin des plaisirs gustatifs habituels.

Cédric Doumbè : entre diète stricte et passion dévorante pour le MMA

Un quotidien rythmé par la rigueur et le sacrifice ! La vie de Cédric Doumbè est loin d’être ordinaire. Pour atteindre le sommet du MMA, il se soumet à une discipline de fer, avec deux entraînements quotidiens et une obsession constante pour le combat. La diététique occupe une place centrale dans sa préparation. Fini les excès et les plaisirs gustatifs, place à une alimentation millimétrée et répétitive. Les repas pris à l’extérieur sont bannis, remplacés par des plats cuisinés à la maison, souvent identiques. Un régime strict qui exige une grande force mentale.

“On se prépare avec un rythme de deux entrainements par jour. Mentalement, c’est H24 parce qu’on y pense tout le temps au combat, à l’adversaire. (…) Il y a une saveur plus spéciale parce que je suis un provocateur, donc le combat, j’y pense vraiment tous les jours.”, a décrit Cédric Doumbè au micro de la radio France Inter. Dans un métier bien plus difficile qu’il n’y paraît, le divertissement comme moteur de sa passion ! Paradoxalement, le combattant franco-camerounais trouve son exutoire et sa motivation dans le divertissement, dans l’aspect théâtral et provocateur du MMA. C’est son moteur, sa source d’inspiration pour exceller dans ce sport exigeant.

Derrière l’image glamour et les combats spectaculaires, se cache une réalité bien plus complexe. Le métier de combattant de MMA demande un engagement total, un sacrifice permanent et une force mentale à toute épreuve. “The Best” en est l’exemple parfait.