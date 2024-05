La Fouine dézingue Pascal Praud et Lomepal dans un titre énervé

La Fouine frappe fort avec un titre percutant avec des punchlines acérées et met tout le monde d’accord ! Laouni est de retour avec un nouveau morceau intitulé “Chalgoumi”, réalisé en seulement une heure dans l’émission “1 heure 1 son” de Booska-P, il s’en prend à Lomepal, au journaliste Pascal Praud et à la violence policière, notamment dans l’affaire Nahel.

Le concept de l’émission “1 heure 1 son” est simple : les artistes ont une heure pour réaliser une chanson de A à Z, de la composition de l’instrumental à la pose de voix. La Fouine a relevé le défi avec brio, entouré de Young Bouba, Doums et DJ Battle. “Chalgoumi” est un morceau engagé, où La Fouine dénonce les injustices sociales et la violence policière. Il n’hésite pas à tacler Pascal Praud et à lancer un clash à Lomepal.

Avec ce nouveau freestyle, La Fouine confirme son statut de rappeur engagé et talentueux. L’artiste du 78 montre qu’il est toujours en forme et a encore beaucoup de choses à dire : “Envoie la gue-dro, envoie le gue-dro, f*ck Pascal Praud, j’ai deux trois ra-clit dans l’Audi Quattro, policier et coupable que vous libérez, chez la justice, on n’y croit pas trop” lance-t-il contre Pascal Praud puis s’exprime sur la mort de Nahel, “L’assassin de Nahel en conditionnel, plus rien ne m’étonne” et enfin pique Lomepal, “Mes shooters ont la dégaine à Lomepal”. Un morceau qui ne devrait pas manquer de susciter des nombreuses réactions.

Article en lien : La Fouine s’énerve contre le DJ sur scène et frappe le micro