La réaction de Snoop Dogg au clash entre Kendrick Lamar vs Drake

Figure emblématique du rap américain, Snoop Dogg a choisi de ne pas prendre parti dans le clash entre Drake et Kendrick Lamar. Il a plutôt profité de l’occasion pour souligner l’impact positif qu’ont eu les deux artistes sur le genre.

Snoop Dogg salue Drake et Kendrick Lamar pour avoir élevé le rap !

Interrogé par Entertainment Tonight, Snoop Dogg a déclaré : “Je veux juste féliciter les deux pour avoir élevé le niveau du rap en termes de paroles et de création de chansons.” Il a ensuite ajouté : “Ce sont mes jeunes, je ne suis pas impliqué dans leur conflit, je les soutiens tous les deux. C’est leur affaire personnelle, pas la mienne.”. Snoop a conclu en saluant l’apport de Drake et Kendrick Lamar au rap : “Grâce à ce qu’ils ont fait pour l’industrie et le rap game, ils nous ont forcés à rapper à nouveau. On ne peut plus se contenter de marmonner pour faire une chanson, alors merci à vous deux.”.

Même si aucun vainqueur n’est clairement ressorti de ce clash, Kendrick Lamar a connu un succès fulgurant depuis la sortie des disstracks, battant notamment plusieurs records précédemment détenus par Drake. Snoop Dogg a choisi de rester neutre dans le conflit entre Drake et Kendrick, tout en reconnaissant leur contribution positive au rap game.