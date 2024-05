L’avis de Benoît Saint Denis sur le duel Islam Makhachev vs Dustin Poirier

Le 2 juin, l’UFC 302 promet un combat explosif pour le titre de champion des poids légers : Dustin Poirier, challenger expérimenté, affrontera le champion en titre Islam Makhachev, un duel sur lequel Benoît Saint Denis a livré son analyse sans donner de favori et en essayant de mettre en avant les forces ainsi que les faiblesses de chacun des combattant de MMA.

Un enjeu majeur : la ceinture de champion ! Ce choc des titans déterminera le nouveau roi de la catégorie. Dustin Poirier, auréolé de sa dernière victoire par KO contre Benoît Saint Denis, rêve de décrocher le titre incontesté, tandis que Makhachev cherche à affirmer sa domination. Ancien adversaire de Poirier, Benoît Saint Denis reconnaît les qualités des deux combattants mais penche pour la victoire de Makhachev.

“C’est un grand combat. Poirier est un combattant calme et expérimenté avec une excellente boxe. Mais Makhachev est un athlète complet et a certainement analysé les combats de Poirier contre moi et Charles Oliveira. Le plan de match est clair : Makhachev cherchera à soumettre Poirier, tandis que Poirier visera le KO.”, a déclaré le combattant français de l’UFC à MMA Fighting. Selon Saint Denis, Makhachev dispose de plus d’options pour s’imposer : “Il peut soumettre ou KO Poirier. Je pense que Poirier ne peut gagner que par KO, mais Makhachev a le physique pour dominer le combat s’il dure.”.

Lors de l’UFC 302, le public aura la réponse à cette question cruciale : qui de Poirier ou Makhachev succédera au sommet de la division des poids légers ? Un combat palpitant à ne pas manquer pour les fans de MMA.