La transformation physique impressionnante de Khamzat Chimaev pour son combat contre Robert Whittaker le 22 juin prochain, le combattant de MMA tchétchène de nationalité russe est affuté comme jamais pour préparation cet affrontement.

L’évolution physique Khamzat Chimaev accompagnée d’un montage devenu viral !

Khamzat Chimaev, autrefois considéré comme l’un des combattants les plus redoutables de l’UFC, a vu son aura quelque peu ternie par des performances récentes en deçà des attentes. Cependant, une photo virale sur les réseaux sociaux pourrait bien lui redonner l’image d’un combattant redoutable. En effet, Chimaev est sur le point de faire son retour dans l’octogone le 22 juin prochain pour affronter Robert Whittaker, un vétéran de la catégorie poids moyens. Ce combat représente un test crucial pour “Borz“, qui vise une ceinture de champion.

Pour impressionner le public et retrouver son aura d’invincible, Khamzat Chimaev se prépare intensément et les dernières images publiées sur les réseaux le prouvent en affichant un physique imposant. Une photo qui circule sur les réseaux semble d’ailleurs montrer une transformation physique impressionnante du combattant, avec une musculature considérablement développée en peu de temps. Cependant, ce cliché s’avère être un montage grossier, il s’agit en réalité de Tam Khan sur le montage.

Si Chimaev est effectivement monté de catégorie, une telle transformation aurait été inquiétante et sujette à caution, d’autant plus que son cardio était déjà un point faible chez les welters. Malgré son activité limitée et des performances décevantes, il conserve une grande popularité auprès des fans, dernièrement, il a également fait les rencontres des rappeurs français tels que Lacrim et Maes. Le combat contre Robert Whittaker sera crucial pour confirmer son potentiel et se rapprocher de ses ambitions.

Le physique MONSTRUEUX de Khamzat Chimaev. 😳💪pic.twitter.com/njKZoTP8ts — La Sueur (@LaSueur_off) May 28, 2024

Khamzat Chimaev at 170 vs. 185 😳 h/t @Sa_Gwang pic.twitter.com/EN9m4egfGP — Home of Fight (@Home_of_Fight) May 27, 2024