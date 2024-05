Le Top 5 des choses à absolument savoir sur Jul

Découvrez le Top 5 des choses à connaitre sur Jul :

1. Un passé de footballeur et de maçon

Avant de devenir Jul, le rappeur marseillais a tenté de percer dans le football en intégrant le centre de formation de l’Olympique de Marseille. Après un échec, il se tourne vers le rap après avoir travaillé dans le bâtiment avec son père.

2. Juliano 135 : son ancien nom de scène

Avant Jul, il se faisait appeler Juliano 135 et rappait sans autotune. Des morceaux de cette époque sont encore disponibles sur internet.

3. Racines corses

Si son identité marseillaise est connue, Jul est également d’origine corse par sa famille paternelle. Il a d’ailleurs rendu hommage à l’île dans certains de ses morceaux.

4. Le rappeur le plus productif de l’histoire

Avec 21 albums studios et 10 albums gratuits, Jul est le rappeur français le plus productif. La quasi-totalité de ses albums studios sont certifiés platine, et il est devenu le plus gros vendeur de disques de l’histoire du rap français.

5. 7 millions d’albums vendus

En 2019, Jul détrônait MC Solaar en devenant le rappeur français ayant vendu le plus d’albums. À ce jour, il en est à 7 millions d’exemplaires écoulés et continue de dominer le game.

