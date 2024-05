Booba révèle le passé sulfureux de trafiquant de drogue de Maes

“Le gangster de Dubaï“, nouvelles révélations compromettantes de Booba contre son ennemi Maes avec les dossiers sur son passé avant de devenir rappeur concernant son casier judiciaire, ce dernier était impliqué dans un trafic de drogue comme grossiste et mule. Découvrez les gros dossiers cachés de l’artiste Sevranais dévoilés par B2O.

Booba lève le voile sur le lourd passé de gangster de Maes !

Booba ne lâche rien contre Maes et ne laisse aucun répit à son rival. Après plusieurs échanges tendus entre eux ces derniers jours notamment en raison de la sortie d’un titre en commun entre le rappeur du 93 et Ninho ainsi que ses difficultés à remplir la salle de l’Accor Arena pour son concert dans la célèbre salle Parisienne, le DUC vient d’en rajouter une couche avec la sortie du dossier judiciaire de son ennemi et pour afficher sa détermination à vouloir lui nuire pour mettre fin à sa carrière.

Tout a commencé avec un premier tweet de Booba affirmant avoir en sa possession des archives sur le rôle de mule de Maes dans un trafic de stupéfiants avant de sortir les fichiers pour démontrer ses dires. “La mule ! Le grossiste ! Donc, tu te fais péter, tu t’autopookie, tu balances le four et tu avoues être cocaïneeyyy devant l’officieeyyyy! Le gangster de Dubaï. En tout cas quelqu’un de très bien renseigné est sur tes côtes et il ne te veut pas que du bien. Là, on est juste sur 2014″ commente B2O avec des captures d’écran de la procédure en justice contre l’auteur d’Omerta après son interpellation en possession de divers stupéfiants dans lequel il avoue avoir eu un rôle dans le trafic en ravitaillant un point de vente et en tant que consommateur.

Booba s’en est ensuite amusé avec un montage de Maes en Tony Montana du film Scarface et les messages “LA NARINA… VOUDRAIT LA BAGUE AU DOIGT… LA NARINA… “Il reconnaissait aussi être un consommateur de cannabis et occasionnellement avoir consommé de la cocaïne.” ou encore “Maes l’arroseur arrosé. Merci pour tout t’es un champion. Force” pour l’accuser d’être un consommateur de drogue. Très actif sur les réseaux, l’artiste sevranais n’a pas fait de déclaration sur les révélations à son sujet.

La mule!!! Le grossiste!!! Donc tu te fais péter tu t’autopookie tu balances le four et tu avoues être cocaïneeyyy devant l’officieeyyyy!!! 😂 Le gangster de Dubaï. En tous cas quelqu’un de très bien renseigné est sur tes côtes et il ne te veut pas que du bien. Là on est juste… pic.twitter.com/SICKMUhj1h — Booba (@booba) May 29, 2024