Eminem annonce la disparition de sa carrière

Un single et un album placés sous le signe de la magie pour Eminem qui annonce son retour avec “Houdini” afin de marquer un nouveau chapitre pour Slim Shady avant l’album, un album à venir, “The Death of Slim Shady“.

La carrière d’Eminem disparu ? L’étrange annonce du rappeur !

Le chanteur originaire de Detroit dans le Michigan présente “Houdini”, le premier extrait de son prochain opus, en s’associant au célèbre magicien David Blaine. Dans une vidéo promotionnelle, on voit Eminem demander à Blaine de réaliser un tour de magie, avant de faire une déclaration pour le moins surprenante et mystérieuse : “Pour mon dernier tour, je vais faire disparaître ma carrière.”. Eminem poursuit ainsi sa mise en scène originale pour annoncer la mort de Slim Shady.

Cette phrase énigmatique s’inscrit dans une campagne marketing originale autour de l’album “The Death of Slim Shady”. Eminem a en effet publié une fausse nécrologie de son alter ego Slim Shady et diffusé une bande-annonce lors de la draft NFL à Détroit. 50 Cent a également fait une apparition dans la bande-annonce, qualifiant Slim Shady de “psychopathe”.

Avec ce nouveau projet, Eminem semble prêt à marquer son grand retour et à clore un chapitre important de sa carrière, celui de son célèbre alter ego. “The Death of Slim Shady” s’annonce comme un album sombre et introspectif, porté par le talent et la créativité d’Eminem.