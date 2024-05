JoeyStarr réagit sans mâcher ses mots sur le racisme contre Aya Nakamura

JoeyStarr fustige le racisme derrière la polémique des JO de Paris pour défendre Aya Nakamura, un beau geste de soutien envers cette dernière qui est comme le rappelle à juste titre le rappeur du groupe NTM la chanteuse française la plus écoutée dans le monde en streaming.

JoeyStarr s’insurge du raciste contre Aya Nakamura aux JO

JoeyStarr n’y va pas par quatre chemins : il juge “ridicule“ et “raciste“ la polémique autour de la possible présence d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024. Interrogé par le magazine Gala, le rappeur et comédien compare la situation à sa propre reprise de Brassens : “Quand je reprends du Brassens, j’adore l’idée de faire perdurer ses chansons. Mais cette polémique, c’est quoi ? Un groupe de pieds-tendres qui hurle au scandale parce qu’une femme noire va chanter du Piaf aux JO ? C’est naze.”.

Pour JoeyStarr, il est inacceptable de critiquer Aya Nakamura, “la chanteuse française la plus écoutée sur internet“, simplement à cause de sa couleur de peau. Il dézingue les “réactions vraiment racistes” et “les incompréhensions” de certains Français. L’interprète de Djadja avait déjà obtenu le soutien de Macron au mois d’avril. Le président de la République avait en effet évoqué ce scandale, déplorant comme Didier Morville des “réactions vraiment racistes“ et “des incompréhensions“. Le chef d’état avait rappelé qu’il y aurait “beaucoup d’artistes féminines” présentes aux JO, et qu’Aya Nakamura n’était qu’une des nombreuses artistes qui pourraient être sollicitées.

De nombreuses personnalités ont également apporté leur soutien à Aya Nakamura, comme Carla Bruni, qui a qualifié la polémique d’“absurde et stérile”, des nombreux rappeurs français ont aussi pris la parole ces dernières semaines pour la soutenir face aux critiques tout en dénonçant des attaques injustifiées contre la chanteuse.