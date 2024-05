Kaaris se fait fumer par Hatik en MMA selon Baki

Questionné sur un possible vainqueur d’un tournoi de MMA entre rappeurs français, Baki a nommé sans hésiter Hatik en assurant qu’il peut battre Kaaris ou encore d’autres alors qu’ils sont de plus en plus nombreux à s’adonner aux sports de combat comme Booba, Lacrim, Maes, Bosh ou encore Abou Debeing, ce dernier s’est même lancé dans une carrière de combattant professionnelle.

Baïssangour Chamsoudinov était de passage dans le programme La Graillance récemment et a répondu sans concession aux questions du journaliste Karlouchki sur divers sujets notamment quel artiste serait capable de remporter un tournoi de d’Arts martiaux mixtes dans un duel entre rappeurs français. Baki s’est livré à faire un pronostic sur un potentiel gagnant d’une telle compétition tout en expliquant pourquoi avec une réponse pour le moins inattendue.

“Il y a des gens qui ont eu pas mal d’idées sur faire un tournoi de MMA entre les rappeurs. T’as un nom d’un gars qui pour toi pourrait gagner ce tournoi ?”, questionne le journaliste dans cet entretien. “Ce qu’il faut dire, c’est que ce n’est pas le mec qui fait le plus le gangster qui est le plus fort. Le plus fort, c’est celui qui s’entraîne“ décrit tout d’abord Baki sur l’image renvoyée par certains rappeurs sur les réseaux ainsi que dans leur musique avant de citer le nom d’Hatik. “Hatik fait des chansons d’amour et tout, mais en vrai, il s’entraîne. Moi, je mets une pièce sur Hatik“.

Après ce choix surprenant, Baki est interrogé sur Kaaris qui a la préférence de son interlocuteur. “Moi, je pense que Kaaris, il se fait fumer par Hatik“ tranche le combattant de MMA et se justifie, “Il fait le mec bre-son, mais je ne pense pas qu’il pratique vraiment. Je ne lui manque pas de respect” puis ajoute que l’apparence donnée par Riska dans ses clips sont des “conneries”. Dans cet échange, Baïssangour Chamsoudinov a également confié qu’il faudrait plusieurs Booba (2 ou 3, même 4) pour le battre dans la cage sur un hypothétique combat.