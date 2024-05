The Weeknd : sa carrière bientôt terminée ?

Un message énigmatique de The Weeknd alimente les rumeurs ! Le chanteur de 34 ans a récemment publié une story mystérieux qui a semé le doute chez ses fans, il a relayé un tweet d’un internaute commentant sa performance live de “Save Your Tears” aux Billboard Awards 2021, accompagné de la phrase “la fin est proche“.

The Weeknd annonce que le fin est proche !

Malgré ce message troublant, Metro Boomin, collaborateur de longue date de The Weeknd, a confirmé lors d’une interview avec RapCaviar de Spotify qu’ils travaillaient ensemble sur un titre pour le prochain album du chanteur. Il a également évoqué leur riche collaboration, soulignant que “les chansons que nous avons faites avec The Weeknd sont des collaborations fréquentes. Low Life a été le début de notre voyage, jusqu’à aujourd’hui, avec Future”.

Avec deux des cinq albums les plus streamés de tous les temps sur Spotify, The Weeknd semble donc prêt à continuer sur sa lancée et à ravir ses fans avec un nouvel opus, mais celui-ci pourrait bien être le tout dernier de sa carrière comme le suggère le commentaire du chanteur cité ci-dessus sur lequel il n’a donné aucune précision pour le moment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par COMPLEX (@complex)