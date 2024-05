Bianca Censori choque encore avec une tenue provocante

Après le scandale de l’été dernier, Bianca Censori revient dans les rues d’Italie en dans une tenue toujours aussi osée avec Kanye West, la jeune en a mis plein la vue lors de son retour dans le pays avec son mari suite à leur séjour controversée à Venise en 2023.

Bianca Censori ose encore l’indécence en Italie !

Kanye West et son épouse Bianca Censori en avaient choqué plus d’un en profitant d’une promenade en bateau fluvial l’année passée à Venise. Ye avait été photographié en position tendancieuse en compagnie de sa femme. Peu après la publication des photos, ils ont été vivement critiqués par l’office du tourisme et de la promotion de Florence, le couple a été averti de se comporter respectueusement lors de leur prochain passage dans la région. Tous les regards sont à nouveau braqués sur le rappeur et sa femme après qu’ils aient été photographiés dimanche à l’extérieur de l’aéroport de Florence dans des images à découvrir ici.

Comme souvent, Bianca Censori, connue pour ses tenues osées, a opté pour un nouveau look provocateur : un body blanc immaculé à manches longues et en sous-vêtements apparents, associé à des cuissardes noires à bout ouvert. Pour accessoire, elle tenait contre elle un oreiller blanc assorti à sa tenue accompagnée de Kanye West entièrement couvert d’un sweat à capuche et d’un bas de jogging, le tout complété par des baskets.

Les tourtereaux ont été vus très proches après leur atterrissage en Europe. On a pu photographier Bianca se penchant vers Kanye et posant sa tête sur son épaule. Sur d’autres photos, on le voit garder sa partenaire près de lui, la passant par la taille avant de monter dans une voiture qui les attendait. Ces derniers mois, la jeune femme a fait débat pour ses choix vestimentaires, elle exhibe fréquemment son anatomie en public notamment avec des tenues entièrement transparentes, très courtes ou encore sans sous-vêtements.

Ce voyage en Italie dans la ville de Florence risque encore de provoquer l’indignation des locaux si Bianca Censori et Kanye West poursuivent à s’afficher dans telles tenues.