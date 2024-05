Damso fait un carton avec les ventes de Bēyāh

Sans aucune tracklist, ni single et plusieurs mois avant la sortie de l’album, Damso a déjà réussi à écouler 15 000 exemplaires de Bēyāh avec les précommandes du projet, et cela, en moins de 24 heures.

Les premiers chiffres des ventes de l’album Bēyāh en précommande !

Le rappeur belge Damso va son grand retour sur le devant de la scène le 30 mai 2025 avec son cinquième album studio, “Bēyāh”. Depuis la sortie de son dernier album “QALF Infinity” en 2021, Damso s’est fait discret sur le plan musical en solo. Il a néanmoins marqué son passage avec des collaborations remarquées, notamment avec Werenoi et Eva Queen. Dems a récemment arboré une nouvelle coupe de cheveux qui a fait sensation et a également fait parler de lui cette semaine en publiant une story Instagram dans laquelle il annonçait son intention de “ni*uer le game” avec son nouvel opus dont les précommande sont désormais disponibles.

Ce jeudi 30 mai 2024, soit un an avant la sortie de “Bēyāh”, Damso a déjà lancé les précommandes de l’album. Pour l’occasion, il a également dévoilé la pochette du projet, une image énigmatique qui suscite déjà l’excitation des fans comme le prouvent les premiers chiffres annoncés avec 15 000 précommandes en une journée sans aucune promotion. Dems a tout de même dévoilé la cover du projet à cette occasion et préciser dans une story que Beyah est produit en indépendant, sans aucune maison de disques, sa société de production va gérer les distributions de l’album avec comme but de rendre accessible l’art à tous en offrant le meilleur prix possible au public.

