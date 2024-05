Gims et Dystinct affichent une vie de luxe dans Spider

Gims et Dystinct s’associent pour un titre ensoleillé et un clip vibrant : “Spider“. Sorti le 28 mai 2024, ce morceau promet de rythmer nos journées d’été.

Le tube de l’été de Gims et Dystinct !

Dans “Spider”, les deux artistes chantent l’exagération et le goût des belles choses. Marques de luxe, train de vie somptueux… Ils dressent le portrait d’une femme sûre d’elle et qui n’a pas peur de s’affirmer. Le deux chanteurs combinent leurs univers pour créer un morceau unique. Meugui débute avec un couplet rap, tandis que son compère alterne entre le français et l’arabe. Le refrain entêtant est assuré par Gims, et le morceau se termine sur un outro de l’ancien leader de la Sexion D’Assaut.

Le clip de “Spider” est à la hauteur du morceau : coloré, dynamique et plein de soleil. On y voit Gims et Dystinct évoluer dans des décors somptueux, entourés de belles femmes et de voitures de luxe. Avec ses paroles assumées, son refrain entêtant et son clip impeccable, ce titre a tout pour devenir un tube de l’été. Dystinct confirme son statut d’artiste devenu incontournable, multipliant les tubes avec cette nouvelle collaboration en compagnie d’un rappeur français.