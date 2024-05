Le nouvel album de La Fouine est prêt avec du rap à l’ancienne

La Fouine continue sur sa lancée après un retour fracassant, il a annoncé que son prochain album est quasiment terminé et qu’il sera marqué par des collaborations avec la nouvelle génération du rap français tout faisant du rap à l’ancienne.

La Fouine de retour avec un projet intergénérationnel !

Fidèle à son style, La Fouine promet un album qui rappellera les grandes heures du rap français. “On va rapper comme à l’ancienne“, a-t-il déclaré sur Skyrock lors de son passage dans l’émission Planète Rap cette semaine consacrée au rappeur marocain ElGrandeToto en précisant “L’album est presque prêt“. Les fans pourront d’ailleurs découvrir deux versions de chaque morceau : une version studio et une version live. Cet opus sera l’occasion pour Laouni de partager la scène avec les talents montants du rap français présents dans la liste des invités du côté des featuring de ce projet. Une manière pour le vétéran de transmettre le flambeau et de célébrer la richesse ainsi que la diversité de la scène rap actuelle. Lors de sa récente invitation dans le DVM SHOW, l’artiste du 78 avait d’ailleurs dévoilé un inédit en collaboration avec La Fève.

Cet album va marquer un retour aux sources pour La Fouine qui a retrouvé à l’occasion de ce passage à Planète Rap, Fred Musa, l’animateur historique de la radio, ravi de son retour. Le boss du label Banlieue Sale en a aussi profité pour remercier son public de son soutien indéfectible. “Je sais qu’il y a beaucoup d’amour pour moi, et j’ai envie de rendre cet amour”, s’est-il exprimé. C’est donc un projet plein de gratitude et de partage qui nous attend de la part du rappeur.