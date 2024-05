Rohff et Booba unis pour clasher Hakim Jemili

Booba et Rohff s’en prennent à Hakim Jemili pour ses propos sur le conflit israélo-palestinien ! L’humoriste se retrouve sous le feu des critiques pour sa neutralité dans la guerre au Proche-Orient, après avoir tenu des propos nuancés, les deux rappeurs français l’ont pris à partie.

Rohff et Booba dégomment Hakim Jemili !

Dans une interview, Hakim Jemili avait déclaré qu’il ne voulait pas choisir de camp et qu’il était important de rester humble et de ne pas avoir d’avis sur tout. Ces propos ont été interprétés comme une prise de position neutre, ce qui a suscité l’indignation de certains. Rohff a été le premier à réagir, partageant sur Instagram une conversation privée avec Jemili dans laquelle il le critique pour son manque d’engagement. Booba a ensuite emboîté le pas, partageant un extrait de son morceau “Ratpi world” dans lequel il affirme que “si t’as pas de camp, t’as pas d’avis”.

“Si t’as pas de camp, t’as pas d’avis, pas de navire, pas d’avenir. En n’disant rien, on a tout dit donc ferme ta gueule et follow me.”, chante Booba dans l’extrait qu’il a relayé dans une story en réponse à la déclaration d’Hakim Jemili sur la guerre israélo-palestinien. “T’avais l’occasion de défendre à une heure de grande écoute les palestiniens des opprimés victimes d’un génocide évident on a tous mal, tu as préféré faire le vendu en mode neutre pour gagner des sourires de racistes comment veux-tu qu’ils prennent aux sérieux. Vous avez peur de quoi ? De qui ? C’est hypocrite non ? Vas-y rattrape-toi pour les palestiniens. Au revoir.”, a de son côté réagi Rohff à l’encontre de l’humoriste.

Face à la polémique et pour tenter de faire taire ses détracteurs, Hakim Jemili a présenté ses excuses sur Instagram, expliquant qu’il était mal concentré lors de l’interview et qu’il a toujours soutenu la cause palestinienne.