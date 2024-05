Sadek jugé pour cocaïne et délit de fuite, Booba l’enfonce

Sadek jugé pour délit de fuite, Booba s’en mêle ! Le rappeur du 93 est comparu devant le tribunal correctionnel de Paris ce vendredi 31 mai 2024 pour délit de fuite suite à des faits d’octobre 2023 lorsqu’il avait percuté un véhicule en état d’alcoolémie et de cocaïne avant de prendre la fuite.

Booba ridiculise Sadek avant son jugement !

Booba n’a jamais manqué une occasion de tacler un rival, il s’est tout d’abord attaqué à Sadek sur son physique, le qualifiant d’égérie de “man boobs” avec des anciennes photos de ce dernier torse nu pour le ridiculiser en comparant son corps à des explications sur les hommes à poitrine. B2O a ensuite relayé l’information du passage au tribunal de l’artiste originaire de Neuilly-Plaisance avec le message “Petit cachetier ! On va suivre ça de trait près“ et un article de presse du journal le Parisien titré “Paris : le rappeur Sadek jugé pour délit de fuite et un contrôle positif à la cocaïne”.

Le 15 octobre 2023 dans le 19e arrondissement de la capitale, en état d’ébriété et sous l’emprise de la cocaïne, Sadek a percuté un autre véhicule avant de prendre la fuite à pied avant d’être interpellé par la police puis placé en garde à vue. Ce vendredi, il a été jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour délit de fuite et conduite sous l’influence de stupéfiants. Ce n’est pas la première fois que Dek-Sa fait face à la justice, en 2020, il avait été incarcéré plusieurs mois pour avoir agressé le blogueur Bassem Braïki dans un règlement de comptes.

Le jugement doit permettre de faire la lumière sur les circonstances de l’accident et de déterminer la responsabilité de Sadek. Le rappeur risque une peine d’emprisonnement et une suspension de son permis de conduire. Il avait pris la parole à l’époque des faits en clamant son innocence. Son rival, Booba ne devrait pas manquer de suivre la sentence prononcée afin d’ajouter son commentaire.