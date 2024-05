SCH explique pourquoi il a créé Giulio

SCH dévoile les secrets de son personnage ! Le “S” a fait son grand retour dans les bacs avec le troisième volet de sa trilogie JVLIVS, intitulée “Prequel : Giulio”. Pour l’occasion, le compère de Jul a accordé une interview télévisée à Yann Barthès dans l’émission Quotidien, l’occasion de se confier sur son alter ego et les inspirations derrière son personnage.

SCH inspiré par les méchants !

“En fait, il y avait la volonté artistique d’amener quelque chose de nouveau”, a expliqué SCH à propos de son personnage Giulio. “Je pense, dans la musique et dans la façon de la construire. Et puis, le personnage me permet de faire quand même pas mal de choses supplémentaires qu’uniquement de parler de moi et de moi et de moi.”. L’artiste a ajouté être fasciné par les “méchants” pour l’aider dans son processus créatif.

SCH a également évoqué son attrait pour de sombres personnages complexes, souvent perçus comme des méchants comme le cite dans ses propos. “On est toujours plus fasciné par les méchants, en tout cas pour ma part cinématographiquement parlant”, a-t-il confié. “C’est toujours ce qui m’a le plus inspiré. Je suis pas vraiment film à l’eau de rose en vérité, après, c’est un choix, c’est propre à mes goûts. Mais c’est vrai que j’ai toujours été fasciné par les méchants.”, poursuit le rappeur originaire d’Aubagne.

Avec la sortie de “Prequel : Giulio”, SCH boucle la boucle de sa trilogie JVLIVS avec le début de l’histoire, une saga musicale qui a permis au chanteur d’explorer de nouvelles facettes de son art et de sa personnalité. L’occasion pour les fans de replonger dans l’univers riche et complexe de JVLIVS en réécoutant les trois volets de la trilogie depuis le début avec ce dernier volume.