Voici comment La Fouine pense résoudre les problèmes des quartiers défavorisés

Dans une interview accordée à Clique, La Fouine a évoqué la situation des quartiers défavorisés, marqués par les rixes et la violence. Pour le rappeur, la clé pour résoudre ce problème réside dans le soutien aux mères célibataires.

La Fouine propose des solutions pour résoudre les problèmes en banlieue !

La Fouine pointe du doigt l’accumulation d’emplois pour ces femmes, qui les empêche de se consacrer pleinement à l’éducation de leurs enfants. “Moi-même, ma mère avait beaucoup de mal à nous donner une bonne éducation parce que déjà, elle essayait de nous nourrir correctement”, explique-t-il dans cet entretien. Laouni en appelle à une action plus concrète du gouvernement pour aider ces mères isolées, souvent débordées et en manque de moyens. “Le gouvernement a son rôle à jouer dans les quartiers”, affirme-t-il puis ajoute, “il faut déjà essayer d’aider ces mères isolées qui sont déjà de plus en plus nombreuses avec des enfants à charge.”.

Les mères célibataires, piliers de l’éducation des enfants selon le rappeur. Pour La Fouine, les mères célibataires sont des figures essentielles dans l’éducation des enfants et la prévention de la violence : “Si on donnait déjà plus de moyens à ces mamans pour aider, pour instruire et pour éduquer leurs enfants de la meilleure des façons, on essayerait déjà de faire en sorte que le frigo ou que le loyer de cette dame soit déjà payé pour qu’elle puisse passer le clair de son temps à l’éducation de ses enfants. Voir s’ils ont de bonnes notes à l’école, essayer d’être plus présent.”.

La Fouine insiste sur la nécessité de changer le regard porté sur les jeunes des quartiers, souvent considérés comme des dangers potentiels : “Aujourd’hui, on les laisse livrées à elles-mêmes et on est en train de créer cette situation qu’on essaye de mettre sur le paillasson depuis des années, mais il serait temps de regarder la France en face. Et puis de comprendre que les jeunes des quartiers pourraient être un atout pour cette France et non un ennemi.”.