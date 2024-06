Aya Nakamura : la somme astronomique payée pour sa présence aux JO révélée

On connait le montant du cachet que devrait percevoir Aya Nakamura pour sa performance à la cérémonie des Jeux Olympiques. Selon une information du Canard Enchaîné, deux artistes de renom auraient été choisis pour se produire lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, le 26 juillet prochain.

Le journal satirique français affirme qu’Aya Nakamura et Céline Dion sont les deux artistes choisis pour chanter à la cérémonie d’ouverture des JO cet été, un budget de 2,7 millions d’euros aurait été prévu pour couvrir leurs cachets. 700 000 euros pour la première nommée, et 2 millions d’euros pour la chanteuse canadienne. Avec le soutien du président Emmanuel Macron, la présence de l’interprète du tube Djadja avait déjà été évoquée avec insistance il y a quelques mois à plusieurs reprises et fait débat. La chanteuse française la plus écoutée dans le monde sur les plateformes de streaming est pressentie pour interpréter un titre d’Edith Piaf lors de cet événement.

Le nom de Céline Dion est plus surprenant, car la chanteuse est en convalescence depuis plusieurs années et n’a pas beaucoup chanté en public. Cependant, un retour à l’occasion des Jeux Olympiques serait un événement symbolique fort. Pour l’heure, l’identité des deux artistes n’est pas officielle. Seuls Emmanuel Macron et Thomas Jolly, le directeur artistique de la cérémonie d’ouverture, connaissent la vérité.

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques a toutefois démenti l’implication du président dans le choix des artistes. Selon le COJO, c’est bien le comité qui a la main sur la programmation.