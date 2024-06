Cet album de PNL est élu le meilleur de tous les temps

De IAM, Ninho, Booba, Jul, Diam’s, Rohff, Kaaris à PNL, 32 albums de rap français se sont affrontés pour le titre du meilleur de tous les temps et c’est un projet du duo de deux frères Ademo et N.O.S qui a remporté le titre selon les votes des internautes, mais cela risque toutefois de faire débat parmi les puristes du rap français.

Le média Kultur a lancé un tournoi pour désigner le meilleur album de rap français de tous les temps. 32 albums iconiques, issus de toutes les générations du rap français, sont en lice pour le titre suprême avec un vote ouvert au public. Pour chaque duel, les internautes ont choisi leur album préféré parmi les deux proposés. Les 16 vainqueurs de la première phase se sont ensuite affrontés dans des duels à élimination directe jusqu’à la grande finale.

Dans la légende de PNL élu meilleur album de l’histoire du rap français par les internautes !

Parmi les prétendants au titre, on a pu retrouver des légendes comme IAM, Booba, Diam’s, Rohff ainsi que des albums incontournables dans l’histoire du rap français comme “L’école des ponts vitaux” de Sexion d’Assaut, “Suprême NTM” du duo éponyme, “Ouest Side” de Booba, “Dans ma bulle” de Diam’s, “Feu” de Nekfeu ou encore l’album culte “L’école du micro d’argent“. Des duels fratricides et des confrontations intergénérationnelles promettent des choix déchirants pour les internautes. Booba a par exemple fait face à son ancien protégé Damso, PNL à Ninho, ou encore Nekfeu à SCH.

Le choix du meilleur album de rap français de tous les temps est forcément subjectif et c’est PNL qui a triomphé dans les votes des internautes, Ademo et N.O.S ont même réussi à placer deux albums en duel dans la finale avec “Dans la légende” et “Deux Frères” et le premier projet nommé qui a gagné les votes avec 53,1 % contre 46,9 % pour le second nommé. Ce succès démontre l’attente des auditeurs pour un retour du groupe parisien dont le dernier album est paru il y a 5 ans.

