Conor McGregor : la mauvaise nouvelle se précise...

Même s’il a tenté de rassurer le public face aux rumeurs, le retour dans la cage de l’UFC de Conor McGregor semble de plus en plus compromis et des nouveaux indices confirment la tendance après l’annonce de Michael Chandler.

Le combat Conor McGregor et Michael Chandler se rapproche d’une annulation !

Des rumeurs de déprogrammation du combat de Conor McGregor face à Michael Chandler à l’UFC 303 s’intensifient après le départ de l’Américain de la Floride. Le combat, prévu pour le 29 juin 2024 à Las Vegas, avait été officialisé il y a quelques semaines seulement après des mois de spéculations. Il doit marquer le grand retour de McGregor dans l’octogone après une absence de plus de trois longues années suite aux deux déroutes contre Dustin Poirier. L’irlandais a soigné sa blessure à la jambe après sa dernière défaite pendant plusieurs mois et a récemment confirmé être prêt à combattre tout en profitant de sa convalescence pour faire ses débuts en tant qu’acteur dans le film Road House.

Cependant, ces derniers jours, des informations ont fait état d’une blessure de McGregor qui l’empêcherait de combattre. ESPN a même retiré le combat de son site Web. L’hygiène de vie de l’ancien champion de l’UFC a également été remis en question, car il a été aperçu à faire la fête en boite de nuit en train de boire de l’alcool, un comportement indigne d’un combattant professionnel de MMA. Et maintenant, Chandler a lui-même ajouté de l’huile sur le feu en quittant la Floride, où il s’entraînait afin de préparer ce duel, pour retourner chez lui à Nashville. Sur Instagram, il a déclaré : “Si vous me cherchez, je suis reparti au Tennessee. Hors de question pour moi de laisser ma vie de côté.”.

L’UFC n’a pas encore officialisé l’annulation du combat, mais il semble de plus en plus probable que l’événement n’aura pas lieu au regret des fans de MMA.