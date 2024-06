Koba LaD se confie sur sa relation amoureuse avec Wejdene

Koba LaD semble avoir bien changé depuis sa sortie de prison il y a un an. L’auteur des mixtapes Cartel a adopté une hygiène de vie plus saine et a laissé derrière lui ses démons et la rumeur circule avec insistance depuis quelque temps que le rappeur serait en couple avec la chanteuse de 20 ans, Wejdene.

Koba LaD plus heureux que jamais avec Wejdene

Après plusieurs mois de rumeurs et d’indices lâchés sur les réseaux sociaux, Koba LaD a lui-même officialisé sa relation lors d’un live Instagram. “En ce moment, on est dans le bon. Ça, c’est depuis que j’ai une femme les gars. Tête de ma mère, trouvez-vous une femme les gars. Wallah que c’est trop important. Je ne vous mens pas”, a-t-il déclaré, visiblement heureux et apaisé. Cette nouvelle relation semble avoir un effet positif sur le rappeur. Il se montre plus positif et serein, et ses fans sont ravis de le voir ainsi.

“De nombreux internautes se sont réjouis de le voir reprendre le droit chemin. Comme quoi l’amour peut changer un homme !”, peut-on lire dans les commentaires de son live. Koba LaD et Wejdene n’ont pas encore officialisé leur relation explicitement, mais il ne fait aucun doute qu’ils sont bel et bien ensemble comme le prouvent les images diffusées sur les réseaux, ces derniers les affichant très complices.

Cette nouvelle histoire d’amour pourrait bien inspirer le prochain album de Koba LaD après son projet collaboratif avec Zola sur “Frères ennemis” paru au mois de janvier.