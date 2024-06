Booba démonte la relation entre Jean-Luc Mélenchon et Maeva Ghennam

Booba exprime sa déception envers Jean-Luc Mélenchon à propos de Maeva Ghennam ! L’ancienne assistante dentaire vient de révéler qu’elle avait été approchée par le parti politique de La France Insoumise, actuellement en campagne électorale pour les législatives. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon l’aurait, selon ses déclarations, proposé à les rejoindre. Une nouvelle surprenante qui n’a pas échappé au fondateur du 92i.

Booba dégomme Jean-Luc Mélenchon sur une possible collaboration assez improbable avec Maeva Ghennam !

D’après ce que Maeva Ghennam laisse entendre dans une surprenante story, elle aurait été approchée pour soutenir un parti politique. “On vient de me proposer d’entrer en politique. Apparemment, j’ai de l’influence. Par Allah, c’est une proposition très sérieuse. Vous me verrez en politique ? Je vais représenter tout le Maghreb.”, a fièrement confié la star de la téléréalité dans une vidéo. “Je serai du côté des gens pauvres, pas des riches, pas du tout” explique-t-elle pour exprimer sur enthousiasme face à cette proposition. L’influenceuse affirme que le cabinet de Jean-Luc Mélenchon est entré en relation, des propos qui n’ont pas vraiment convaincu Booba.

“Entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui m’appelle et cette proposition politique, je réfléchis sérieusement.”, poursuit-elle avant d’ajouter, “Maeva Ghennam, de candidate de téléréalité à politicienne. Classe, non ? Je m’habillerai toujours en costume. Je vous défendrai, ferai des meetings. Ça pourrait bien me convenir, j’y réfléchis.”. L’influenceuse suivie par des millions d’internautes sur les réseaux s’imagine déjà se lancer dans la politique et semble toute heureuse de cette proposition alors que le parti du LFI s’active pour la campagne pour des élections législatives. Booba n’a pas manqué de relayé la vidéo de Maeva pour déplorer le choix de Mélenchon et lui adresser un message pour le moins explicite : “Jean-Luc Mélenchon, c’est pour la ni*uer ou c’est vraiment pour faire de la politique ? Dans les deux cas, c’est catastrophique… Pauvre France.”.

Cette attaque de Booba contre Maeva Ghennam ravive les tensions entre eux. Le rappeur avait averti à plusieurs reprises vouloir mettre fin à la carrière de cette dernière dans sa guerre contre les influvoleurs mais depuis quelque temps les esprits se sont apaisés entre eux. La candidate des Marseillais a même assuré avoir fait la paix avec B2O sauf qu’il a rapidement démenti l’information, affirmant que cela n’arrivera jamais.