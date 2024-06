Booba promotionne sa marque de weed de manière originale

Booba n’a jamais été du genre à rester inactif. Après avoir conquis le monde du rap, il se lance désormais dans le marché du cannabis en créant sa propre marque, PRT LAB, en collaboration avec T.H Seeds. Pour marquer le coup, il a dévoilé un court film d’animation des plus originaux : un ours attiré par l’odeur de la weed dans une forêt, qui en fume et se lance ensuite dans un business florissant, rejoignant B2O à Miami pour célébrer sa réussite.

Un “coup de com” amusant et assumé. Booba, connu pour son sens des affaires aiguisé, a flairé le potentiel de ce marché en pleine croissance, d’autant plus avec l’évolution des législations, notamment en Allemagne. Loin d’être une simple lubie, cette nouvelle aventure s’inscrit dans la continuité de l’univers artistique de Booba et de la culture hip-hop qui l’entoure. Comme il l’explique lui-même : “Ce n’était pas vraiment une vocation, mais j’ai toujours fait mes business par rapport à mon art, à ma culture hip-hop. J’ai toujours saisi les opportunités que j’avais. Le hip-hop, ça regroupe plein de choses., a décrit le rappeur sur ce nouveau projet.

“Y’a les vêtements, bien sûr, il y a un lifestyle. En fait, moi, je me suis toujours permis et je me suis toujours senti légitime de faire tout ce qui tournait autour de mon art. La weed, ça fait partie de ma vie. Quand j’ai vu que l’Allemagne légalisait, je me suis dit que ça commence à bouger.”, précise Booba concernant PRT LAB. Avec cette nouvelle entreprise, le rappeur français exilé à Miami prouve une fois de plus qu’il est un véritable touche-à-tout. Son aura et sa créativité devraient lui permettre de se faire une place de choix sur ce marché en plein essor.

Reste à savoir si ce projet connaîtra le même succès que Booba dans la musique avec plus de 25 ans années de carrière à son actif.