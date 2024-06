Booba enfonce Mbappé et a trouvé son remplaçant

Booba détruit encore Kylian Mbappé sans aucune compassion. Après s’être moqué de la blessure au nez du N°10 des Bleus et de son appel à voter contre les extrêmes lors des prochaines élections législatives, Élie Yaffa en a remis une couche contre le capitaine de l’équipe de France et a nommé son remplaçant sur le front de l’attaque, Bradley Barcola.

Booba milite en faveur de Barcola pour remplacer Mbappé !

Kylian Mbappé agite toute la presse française cette semaine après été touché au nez lors du premier match de l’Euro 2024, il est victime d’une fracture du nez accompagnée d’un déplacement de la cloison. Pour le moment, l’attaquant évite l’opération, mais n’y échappera pas et devra se soigner à la fin de la compétition, son forfait face aux Pays-Bas est acté et un masque de protection va être réalisé pour qu’il puisse poursuivre le tournoi avec un retour espéré pour le dernier match des poules contre la Pologne. Didier Deschamps va devoir trouver un remplaçant à son atout offensif N°1 et à plusieurs solutions avec notamment avec Randal Kolo Muani, Olivier Giroud, Kingsley Coman ou encore Bradley Barcola en fonction de la composition de son équipe qui pourrait évoluer par rapport au premier match. Pour Booba, aucun doute, Barcola est le successeur de Mbappé, il a profité de l’occasion pour ressorti les propos de ce dernier concernant son ancien coéquipier au PSG.

“Pour cet Euro, il peut jouer les trouble-fêtes ! Il arrive avec le statut du petit qui débarque, mais j’ai disputé pas mal de compétitions, maintenant, je sais que l’équipe qui commence est rarement celle qui finit. Tiens-toi prêt Bradley ! Qui sait ?”, a relayé Booba dans une story sur les propos de Mbappé envers Barcola avant le début de l’Euro, pour le rappeur cette déclaration illustre la situation actuelle en équipe de France. B2O a ensuite enchainé en rappelant les paroles de son single “Abidal” accusant le nouveau joueur du Real d’être surcoté, “Ils sont surcotés de fou, comme Kylian“ puis ses paroles dans “Dolce Camara“, “Avant d’prendre le coup d’boul tout l’monde a un projet…“ et une photo du joueur le nez en sang avec la légende “Tubance”.

Booba découvrir dès ce vendredi s’il a fait la bonne prédiction sur Bradley Barcola en cas de titularisation de l’attaquant du PSG de la part de Didier Deschamps pour affronter les Pays-Bas.