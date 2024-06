L’incroyable anecdote de Bigflo et Oli sur Alexandre Sarr

Le basket français a vécu une nuit de rêve à l’occasion de la 78ᵉ draft annuelle de la NBA, avec quatre joueurs français sélectionnés, encore mieux, trois dans le Top 6 dont le N°1 Zaccharie Risacher et le N°2 Alexandre Sarr. Ce dernier originaire de Toulouse a croisé les deux rappeurs Bigflo et Oli qui viennent de révéler cette incroyable anecdote.

Bigflo et Oli ont croisé Alexandre Sarr à l’école primaire !

Après leur appel a voté contre le Rassemblement National avec un long message expliquant la raison de ce choix et avoir soutenu Squeezie dans sa lutte contre l’extrême droite, Bigflo et Oli viennent de réagir à l’annonce de la dernière draft NBA. Lors de cette édition 2024, un événement exceptionnel s’est produit : quatre français nommés au premier tour, un record absolu pour une nation hors des États-Unis et du Canada. Zaccharie Risacher (1er), Alexandre Sarr (2ème), Tidjane Salaün (6ème) et Pacôme Dadiet (25ème) ont tous été draftés par des franchises NBA. C’est le second nommé qui a interpelé les deux rappeurs Toulousains.

En effet, Alexandre Sarr a grandi dans la ville de Toulouse et a évolué à ses débuts dans différents clubs de la ville d’où sont originaires Bigflo et Oli. Selon le tweet des deux rappeurs, ils ont connu le jeune basketteur lors de leur scolarisation à l’école primaire, “Incroyable parcours. Il était dans notre école primaire, c’est fou !“, ont-ils révélé sur Twitter avec la vidéo de l’annonce de la draft du joueur français par Adam Silver : « From Toulouse, France ».

Grâce à cet exploit historique, la France se positionne désormais comme l’une des nations les plus prometteuses en dehors de l’Amérique du Nord, avec une relève talentueuse et un avenir radieux qui s’annonce. L’année passée déjà le français, Victor Wembanyama avait été choisi comme N°1 de la draft NBA par les San Antonio Spurs.