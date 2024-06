Kalash et Aya Nakamura se chauffent, l’extrait de leur feat dévoilé

Aya Nakamura et Kalash se sont livrés à une virulente guerre de tweets suite à un désaccord sur la sortie d’un featuring qu’ils ont enregistré ensemble. La chanteuse refuse catégoriquement la publication de leur collaboration, tandis que le rappeur est déterminé à la diffuser. Un extrait du morceau a d’ailleurs fuité sur le web, alimentant encore plus la polémique.

Captures d’écran à l’appui, Aya Nakamura a accusé Kalash de “forcer” la sortie du titre et de “harceler ses copines”. Elle a également exprimé des inquiétudes sur son état mental. Kalash, de son côté, a minimisé la situation et a affirmé que le morceau était de qualité. Il a ensuite menacé de divulguer plus de détails sur leur conversation privée si nécessaire.

Ça a clashé fort entre les deux artistes sur Twitter

Malgré l’opposition d’Aya Nakamura, Kalash semble déterminé à sortir le morceau comme il l’a assuré tout au long des tweets publiés en réponse aux commentaires de l’interprète du tube Djadja. Cette dernière a aussi ciblé la manageuse et compagne du rappeur lui reprochant de cumuler les deux fonctions et de ne pas bien le conseiller sur sa carrière ou encore pour lui dire de remercier d’autres artistes comme Gazo pour ses succès. Kalash a pris la défense de sa compagne et a contre-attaqué en accusant Aya d’avoir des “problèmes avec les autres femmes”.

“C’est pas cool de parler ainsi d’une autre femme qui en plus a toujours pris ta défense quand le monde te crachait dessus, mais ok. Clara est ma femme et mon manageur, mais pour toi, qui est qui, si tu arrives encore à compter” a répondu Kalash alors qu’Aya Nakamura a finalement fait le choix de supprimer tous ses tweets sur le sujet. “Tu as un souci avec les autres femmes c’est signe d’un traumatisme ou d’un complexe , vraiment soignes ça c’est moche, tu mérites mieux” a ajouté l’interprète du titre Mwaka Moon, son nom, c’est aussi également retrouvé dans le Top des tendances en france sur Twitter.

Cette histoire a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains fans accusant les artistes de faire du buzz avant la sortie du single. L’avenir de ce featuring reste incertain, mais une chose est sûre : cette guerre n’est pas prête de se terminer avec déjà un nouveau rebondissement suite à la fuite d’un extrait de leur collaboration permettant aux fans de se faire une idée du titre et que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Et ça continue, bon je pense que je vais poster toutes l’histoire en thread carrément 😂

Kalash vs Aya Nakamura pic.twitter.com/pNq2rkE6RS — 𝐀𝐏 : 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 (@AntillesKamo97) June 27, 2024

La suite de la suite de la suite…

Kalash vs Ana Aya Nakamura pic.twitter.com/58msdOYd35 — 𝐀𝐏 : 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 (@AntillesKamo97) June 27, 2024