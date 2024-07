Koba LaD scandalise en s’affichant avec un chiot comme « sac-à-main »

Une ancienne vidéo où Koba LaD apparaît avec un chiot dans les bras lors d’un défilé a refait surface sur les réseaux sociaux. La Ligue des Animaux n’a pas manqué de réagir, fustigeant le comportement du rappeur et l’accusant de maltraitance animale.

Koba LaD choque en utilisant un chiot comme accessoire !

Depuis sa sortie de prison, Koba LaD semble avoir changé de vie. Recentré sur sa santé et sa carrière, il a notamment connu un grand succès avec son projet commun avec Zola. Côté vie privée, il affiche son couple avec la chanteuse Wejdene. Cependant, un compte « fan parodique » sur X, anciennement Twitter nommé Kobzdétaille, ne cesse de le moquer. L’artiste n’a pas apprécié ces publications ironiques et a même demandé à l’internaute de cesser. Mais ce dernier ne semble pas disposé à s’arrêter et lâché un gros dossier avant que son profil ne disparaisse du réseau social.

En effet, Koba Lad est accusé d’exhiber un petit chien en guise de sac à main à l’occasion d’un défilé de mode dans la séquence diffusée. La vidéo du chiot a provoqué la colère de la Ligue des Animaux. Dans un message cinglant, l’association critique le comportement de l’artiste, le qualifiant de « sac à merde » et lui reprochant de traiter l’animal « comme un sac à main ». » Après les tomes 1 et 2 de Koba LaD dans : « je suis accusé d’enlèvement et de séquestration » et « mon histoire ouin-ouin avec Wejdene ». Voici le tome 3 : « je balade un chiot tremblant tel un sac à main à un défilé, car je suis moi-même un sac à merde ». Allez Marcel, fais un bon son ou fais quelque chose d’utile au moins dans ta vie et laisse tranquille les animaux. », décrit la Ligue de défense des animaux pour dénoncer les agissements du rappeur.

Pour l’heure, Koba LaD n’a pas réagi à ces accusations.

Après les tomes 1 & 2 de Koba laD dans : «je suis accusé d’enlèvement et de séquestration» & «mon histoire ouin-ouin avec Wejdene»

Voici le tome 3 :« je balade un chiot tremblant tel un sac à main à un défilé car je suis moi même un sac à merde» Allez Marcel, fais un bon son ou… https://t.co/TW3OZ7XLap — La Ligue Des Animaux (@LigueDesAnimaux) July 17, 2024