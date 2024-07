Nouvelle école : Le Top 5 des rappeurs qui ont explosé !

Si la nouvelle saison de « Nouvelle École » bat son plein avec son lot de nouveaux talents dans ce troisième volet avec SCH, SDM et Aya Nakamura pour former le jury, il est intéressant de se pencher sur le parcours des anciens candidats qui ont marqué l’émission, même sans remporter le titre et les fameux « 100K ». Voici notre Top 5 de l’émission rap disponible sur Netflix.

BB Jacques : l’artiste discret au franc-parler

Devenu incontournable grâce à sa proposition artistique unique et sa personnalité authentique, BB Jacques a su s’imposer dans le rap game, enchaînant les projets et cumulant des chiffres de vente plus que respectables.

Fresh : le vainqueur talentueux et travailleur

Fidèle à l’énergie qu’il dégage sur scène et en studio, Fresh a confirmé son potentiel en remportant la première saison. Prolifique et apprécié du public, il continue de gravir les échelons du rap français.

SLKrack : le rappeur productif aux collaborations prestigieuses

Déjà connu avant son passage dans l’émission, SLKrack a vu sa carrière exploser grâce à « Nouvelle École ». Sa sincérité, son attitude et sa mélancolie ont séduit le public, et ses nombreux featurings avec des grands noms du rap en font un incontournable.

Ben PLG : le rappeur au cœur tendre et à la plume percutante

Victime d’une élimination injuste dès les castings de la saison 1, Ben PLG a su conquérir le public avec sa simplicité, son authenticité et ses textes touchants. Sa qualité d’écriture et sa personnalité attachante lui promettent un bel avenir.

Warend : l’OVNI au succès grandissant

Artiste singulier et sensible, Warend a marqué les esprits par son authenticité et ses émotions brutes. Malgré une élimination précoce, il a redoublé d’efforts et de créativité pour partager son univers avec le public, rencontrant un succès croissant.