Le Top 3 des infos peu connues à savoir sur Ninho

Ninho est un rappeur hors norme qui a su conquérir le public français ces dernières années par son talent, sa musique et sa personnalité. Son succès fulgurant et son parcours atypique font de lui aujourd’hui une figure incontournable du rap français actuel, mais certaines des informations le concernant sont méconnus du grand public.

Ninho : un talent précoce et une ascension fulgurante

Ninho, ou William Nzobazola de son vrai nom, est un rappeur français qui a connu une ascension fulgurante depuis ses débuts en 2016. Attiré par le rap dès l’âge de 12 ans, il se lance dans la musique à l’adolescence et enchaîne les mixtapes avant d’atteindre la vingtaine, posant les bases d’une carrière prometteuse. Son talent et sa détermination lui permettent de se faire remarquer avec les mixtapes M.I.L.S puis de gravir rapidement les échelons du rap français avec ses albums ou encore ses nombreuses collaborations.

Un artiste aux chiffres impressionnants

En quelques années seulement, Ninho est devenu l’un des rappeurs les plus populaires et les plus en vue de la scène française. Ses albums et singles cartonnent, battant des records de vente et de streaming. Il est le premier artiste, toutes catégories confondues, à avoir cumulé plus de 200 singles certifiés, dont plus de 150 d’or, 90 de platine et 50 de diamant. Un succès commercial sans précédent qui témoigne de son immense talent et de son influence dans le paysage musical français.

Un entrepreneur avisé et un homme d’affaires accompli

Le succès de Ninho ne se limite pas à la musique. Le rappeur a su mettre à profit sa notoriété pour développer des activités en dehors du rap. Il a notamment créé son propre label, « Jefe Productions », sur lequel il a sorti son dernier album en date. Il est également propriétaire de plusieurs restaurants, dont un burger gourmet sur les Champs-Élysées, et a même lancé sa propre marque de vodka. Ninho démontre ainsi une vision entrepreneuriale aiguisée et une volonté de diversifier ses activités.

Un retour attendu et un futur prometteur

Si Ninho n’a sorti aucun projet depuis son album « NI » en 2023, écoulé à « seulement » 37 116 exemplaires en première semaine, son absence n’a fait qu’accroître l’impatience de ses fans. Nul doute que le rappeur prépare un retour en force avec un nouvel album qui fera sensation.