SCH et Youssef Swatt’s, ça va arriver

Unique rescapé du jury des trois premières saisons de Nouvelle École sur Netflix, SCH a été conquis par le gagnant, Youssef Swatt’s. Le rappeur marseillais a été tellement impressionné par le talent du Belge qu’il a déjà programmé une collaboration inédite avec lui.

Après le succès de Fresh en 2022 avec son tube « Chop » qui a cartonné tout l’été et lui a permis de se faire un nom sur la scène du rap francophone, c’est encore un artiste belge qui a remporté le concours de Nouvelle École. Youssef Swatt’s a mis tout le monde d’accord, jury et public confondus. Son triomphe est unanime depuis ce dimanche et salué par tous.

Nouvelle École : SCH et Youssef Swatt’s, un duo inédit en préparation

À 26 ans, Youssef Swatt’s a en effet remporté la troisième saison de Nouvelle École sur Netflix. Ce dimanche 21 juillet, il a séduit le jury composé de SCH, Aya Nakamura et SDM qui l’ont nommé gagnant de cette compétition. Il a également empoché les 100 000 euros promis au vainqueur et a déjà annoncé une tournée en France et en Belgique qu’il a d’ailleurs débutée.

En marge de ce succès, et comme l’avait fait Fresh avant lui en invitant les jurés SCH, Shay et Niska sur son album, Youssef Swatt’s souhaite inviter le rappeur marseillais pour une connexion musicale. « SCH est chaud pour découper le piano, on va découper le piano, ça va arriver« , a-t-il confié. Ce featuring s’annonce déjà très attendu par les auditeurs de rap français et devrait se concrétiser rapidement