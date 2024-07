Booba réagit à la confrontation de Gims et l’accuse de ne pas assumer

La situation s’envenime encore un peu plus entre Booba et Gims. Le dernier nommé a proposé une confrontation en donnant une adresse afin de se croiser pour en découdre et l’ancien membre du groupe Lunatic pas manqué de répondre et d’accuser le compagnon Demdem de ne pas assumer.

Provoqué pour régler de comptes, Booba répond et Gims se rétracte !

Booba et Gims ne connaissent aucun répit, depuis plusieurs jours les deux hommes ne cessent de défier sur les réseaux. C’est sur le réseau social X anciennement nommé Twitter qu’ils enchainent les provocations après quelques insultes sur scène lors du dernier concert de B2O au Paléo Festival en ciblant le couple Demdem et Meugui tout en se justifiant de ses attaques. Face aux tacles personnels contre sa femme, le frère de Dadju a répliqué également avec des dossiers contre l’ex-compagne de B2O en assurant que son rival ne l’aurait pas réellement quitté. En conclusion de ses tweets, Gims a balancé publiquement une adresse à laquelle Booba peut le retrouver, à Meudon dans le 92 tout en l’avertissant de venir accompagné de ses gardes du corps.

Le message de Gims est passé auprès de Booba qui a rapidement réagi en rigolant, selon lui, Demdem est l’auteur des tweets et non l’ancien rappeur de la Sexion D’Assaut, « Ça s’voit, c’est Demdem qui a tweeté ». « Viens ta grand-mère, ou tu gardes les petits ? » a directement répliqué Meugui à ce message pour en remettre une couche sauf qu’il a supprimé son précédent tweet avec l’adresse pour une confrontation contre le DUC. « Du coup, tu as retiré ton post ? Gère tes émotions marabout cvbsp » a répondu Kopp pour conclure cet échange et prouver que son ennemi n’assume pas ses propos après avoir supprimé son message pour se retrouver en face à face qu’il n’a visiblement pas assumé.

Reste désormais à voir si les deux rappeurs vont vraiment se rencontrer en face pour régler des comptes alors que le clash a pris un tournant ces derniers mois et qu’ils sont chacun déterminés à poursuivre cette embrouille.

.@GIMS Ça s’voit c’est Demdem qui a tweeté 😂. Change ton mot d’passe fréro. pic.twitter.com/yg33EIHc2F — Booba (@booba) July 30, 2024