Gims défie Booba pour une confrontation physique à Paris

Le ton continue de monter très sérieusement entre Gims et Booba, cette fois-ci le premier est allé jusqu’à provoquer son rival pour un face-à-face et il a même fixé un lieu de rendez-vous en région parisienne pour en découdre.

Gims met en garde Booba et veut le renconter !

Depuis le tacle de Booba contre Demdem dans le single « Dolce Camara », les esprits se chauffent entre Gims et B2O. L’interprète de Bella ne lâche rien pour enfoncer le DUC depuis quelques jours. Après avoir montré sa supériorité en termes d’auditeurs mensuels sur les plateformes streaming et sa popularité grandissante sur les applications d’écoutes musicales avec ses derniers tubes qui caracolent en tête du Top Singles en France, Meugui a ciblé la vie prive de son ennemi avec des dossiers sur la mère de ses deux enfants. Selon l’ex-membre de la Sexion D’Assaut, Kopp est toujours en couple avec elle alors qu’il a pourtant démenti à plusieurs reprises.

Les hostilités ont encore repris avec le passage le week-end dernier Booba au festival Paléo en Suisse ou il a provoqué Gims sur scène en expliquant que Demdem a insulté ses enfants, « Sa femme, elle a insulté ma fille. Ma petite fille que j’aime tant ». Le lendemain du show de B2O, Meugui s’est aussi présenté sur la scène de ce festival avant de relancer les hostilités sur Twitter avec des images de l’ancienne compagne de son ennemi tout en se moquant ouvertement d’elle avec des montages photos ou encore dans une vidéo en train de faire la fête avec un autre homme tout en assurant « Il est toujours avec elle l’équipe… » puis « il se cache à la fin de la story, « slide » « .

Gims ne s’est pas calmé et a enchaîné ses attaques ce mardi, il a adressé un message à Booba pour le défier en région Parisienne dans une confrontation physique. « Grande victime, je suis à paris au 37 route de Vaugirard Meudon chez toi dans le 92 studio 360, passe avec Tchek congo et la chouette pour voir, je jure devant Allah que je t’attends à cette adresse vient avec ta sécu de Monoprix« déclare-t-il tout en mentionnant B2O afin de tenter d’obtenir un face-à-face dans le 92. Kopp a répondu, mais sans préciser s’il accepte ou non de rencontrer le mari de Demdem, « Ça se voit, c’est Demdem qui a tweeté. Change ton mot d’passe fréro. ».

Jusqu’où ira ce clash entre les deux rappeurs ? Booba et Gims semblent bien déterminés ces derniers jours à en venir aux mains afin de régler des comptes entre eux.

La réceptionnistaa !!! T’es où la Winnie ? tu gardes les petits ?

🤣🤣#lenordsesouvient pic.twitter.com/mCo12kLusd — G I M S (@GIMS) July 29, 2024

Il est toujours avec elle l’équipe…#lenordsesouvient pic.twitter.com/GM6H9YvEm3 — G I M S (@GIMS) July 29, 2024