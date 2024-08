L’avis sans mâcher ses mots de Baki sur les fans de MMA

Le nom de Baki a rapidement gagné en notoriété dans le monde des arts martiaux mixtes en France. Son combat contre Cédric Doumbé, marqué par une décision controversée de l’arbitre, a propulsé le jeune combattant sous les feux des projecteurs. Au-delà de cet événement marquant, Baki s’est confié dans le podcast “Zack en Roue Libre” sur son parcours, ses ambitions et l’évolution du MMA en France.

L’évolution du MMA en France connaît l’émergence d’une nouvelle génération de fans

Après plusieurs mois de provocations mutuelles, le duel tant attendu entre Baki et Cédric Doumbé a finalement eu lieu. Si Baïssangour Chamsoudinov est sorti vainqueur, la décision de l’arbitre d’arrêter le combat suite à une blessure mineure de Doumbé a suscité de nombreuses interrogations. Cette victoire, teintée de polémique, a renforcé la notoriété de Baki, mais a également ouvert le débat sur les critères d’arrêt d’un combat, notamment auprès des fans.

Le succès grandissant du MMA en France a attiré de nouveaux fans, souvent peu expérimentés. Baki a évoqué cette évolution avec un certain amusement, tout en reconnaissant les défis qu’elle pose. Il déplore les nombreux avis non éclairés qui circulent sur les réseaux sociaux et salue l’émergence de médias spécialisés comme “La Sueur” qui apportent une analyse plus pointue et fiable. “Des gens qui connaissent pas trop viennent trop ouvrir leurs bouches, trop donner leur avis sur des choses qu’ils ne maîtrisent pas” affirme Baki face au Youtubeur Zack. “Forcément, parfois ça fout un peu les nerfs tu vois, quand tu vois des fameux MMix qui viennent donner leur avis en disant un peu n’importe quoi”, poursuit le pratiquant en précisant, “au final, s’il y a beaucoup de conneries qui sont racontées, il y a les gens qui viennent dire de vraies choses et qui font vraiment des stats“.

Malgré les sollicitations de l’UFC, Baki a surpris son entourage en prolongeant son contrat avec le PFL. Une décision qu’il justifie par un projet à long terme au sein de cette organisation, notamment une revanche tant attendue contre Cédric Doumbé. Cette annonce a ravi ses fans, qui espèrent ainsi assister à une nouvelle confrontation entre ces deux grands noms du MMA français.