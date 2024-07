Nouvelle École : Maureen et Jyeuhair présentent « Toc »

Rencontrés sur le tournage de la saison 3 de Nouvelle École, Maureen le reine du shatta et Jyeuhair le candidat emblématique de l’émission, se sont trouvés comme une évidence.

Lui de Madagascar et elle de Martinique, la double connexion MADA s’est initiée sur la reprise du hit LAPTOP (certifié single OR et s’approchant du platine avec quasiment 30 millions de streams) que partage Maureen initialement avec l’artiste Kalash.

Une prestation qui n’est pas passée inaperçue puisque la toile s’est enflammée pour réclamer un feat. entre les deux artistes. Ce titre existe bien et s’appelle “TOC”. Il s’illustre par une gimmick provocatrice, entêtante et une sonorité parfaite pour l’été.

Le nouveau single de Maureen et de Jyeuhair : « Toc » sera disponible ce jeudi à minuit sur toutes les plateformes de streaming et le clip : le lendemain à midi.

Maureen a dépassé, dernièrement, la barre symbolique du million d’auditeurs mensuels sur Spotify.