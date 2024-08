Booba réagit au 6 ans de la rixe avec Kaaris à Orly

La bagarre entre Kaaris et Booba toujours présente dans les esprits !

‘C’était le plus gros divertissement du Rap Français‘, il y a 6 ans, Booba et Kaaris s’affrontaient à l’aéroport d’Orly. Le premier nommé n’a pas oublié cette altercation qui avait fait la Une de tous les médias en France à l’époque. Comme tous les 1er aout depuis cette bagarre, B2O a relayé des images de leur confrontation, une manière de fêter cet anniversaire.

Cette année, Booba n’a pas dérogé à son habitude. Si Kaaris reste silencieux depuis cette altercation et avait abandonné l’idée de régler des comptes dans un combat de MMA, B2O de son côté ne lâche pas l’affaire et assume cette rixe dont il vient de partager les images cultes en relayant une vidéo d’un internaute de leur bagarre du 1er aout 2018 à l’aéroport d’Orly. Le rappeur français exilé à Miami avait ensuite soutenu que Riska et son équipe ont tenté de mettre en place une embuscade ce jour-là pour en découdre.

B2O n’oublie jamais cet événement marquant !

“Je comprendrai jamais pourquoi la qualité est aussi médiocre mdrr, c’était en 2019 comment c’est possible”, “Ceux qui filmaient, ils avaient des danow by rohff normal”, “6 ans déjà”, “”On s’est croisé à orly ouest personne n’a pris l’avion” Quelle époque.”, “Le divertissement était à son prime” se sont remémorés les internautes en commentaires du tweet de Booba dans lequel la légende affirme que cela a été le plus gros moment de divertissement de l’histoire du rap en France.

La bagarre d’Orly est en effet un épisode marquant du rap français, le 1er août 2018, l’aéroport de Paris-Orly a été le théâtre d’une scène inattendue et violente : une bagarre opposant Booba et Kaaris. Cette altercation, filmée par les nombreux témoins de la scène et diffusée sur les réseaux sociaux, a marqué les esprits et a fait grand bruit dans la presse à l’époque des faits. Les deux rappeurs français ont ensuite écopé d’une peine de 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende chacun, ils avaient également passé plus de trois semaines en détention provisoire avant le procès.

Article en lien à suivre : Kaaris aurait prémédité la rixe d’Orly, Booba lâche une preuve compromettante