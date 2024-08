Jul trône devant Ninho et Gazo au Top 10 des rappeurs les plus streamés

Ultra-productif, Jul est l’incontesté roi du streaming, comme vient encore de le prouver le Top des rappeurs français les plus écoutés sur Spotify devant Gazo et Ninho. L’artiste marseillais confirme une nouvelle fois son statut de phénomène musical en se hissant en tête de ce classement. Avec ses mélodies entraînantes et ses textes authentiques, le “J” continue de conquérir le cœur du public en accumulant les millions écoutes tous les mois.

Jul N°1 des streams au mois de juillet bat Ninho, Gazo et Gims

Jul prouve une fois de plus son immense popularité et son influence sur la scène musicale française. Sur le mois de juillet 2024, le marseillais cumule 172 millions de streams sur Spotify et bat largement Ninho, deuxième avec 88 millions d’écoutes, suivi sur le podium par Gazo avec 82 millions de streams. Dans ce classement, Gims grimpe de deux places par rapport au mois de juin et prend la 4ème place avec 79 millions d’écoutes devant Werenoi, 5ème avec un total de 75 millions et égalité avec PLK.

Dans la suite du classement, SDM gagne aussi deux places, le rappeur du 92i est 7ème avec 56 millions d’écoutes devant Tiakola, 8ème avec 54 millions de streams et Naps avec aussi 54 millions d’écoutes. À la dernière place de ce Top 10 figure SCH, qui perd 3 places par rapport au mois dernier avec un total de 51 millions de streams. Avec très peu de sorties de singles ou d’albums au mois d’aout, le classement ne devrait pas connaitre un grand chamboulement avant la rentrée prochaine.