Drake révèle le secret osé derrière Hotline Bling, “On venait de b*****”

Le rappeur Drake a récemment dévoilé la source d’inspiration de son hit “Hotline Bling“, sorti en 2015. Sur son nouveau site web 100 Gigs, dédié à ses archives personnelles, Drake a partagé des documents inédits, dont des enregistrements d’une session studio pour “Hotline Bling”.

Ces documents révèlent que la chanson a été inspirée par une aventure d’un soir. Dans une vidéo, Drake explique en fumant une chicha : “On était au lit ensemble, on venait juste de b*****… et son téléphone n’arrêtait pas de sonner.” Il ajoute en riant : “Du coup, je l’ai enregistrée dans mon téléphone sous le nom ‘Hotline Bling’. C’est resté comme ça depuis.”

Drake poursuit en confiant qu’il a trouvé ce pseudonyme marrant et qu’il aurait pu convenir à un artiste. Il précise également avoir parlé à la femme en question le jour même, lui révélant que son surnom allait devenir le titre d’une chanson. “Je lui ai dit : ‘Ton pseudo, c’est un super titre pour un morceau.’ Et je lui ai annoncé aujourd’hui que j’avais fait une chanson intitulée ‘Hotline Bling’, c’est dingue !”

L’identité de la femme qui a inspiré “Hotline Bling” restera probablement secrète. Néanmoins, la chanson a connu un immense succès. Sortie en juillet 2015, elle s’est hissée à la deuxième place du Billboard Hot 100 avant d’être intégrée à l’album “Views” de Drake en 2016. Le titre a même remporté les Grammy Awards de la meilleure performance rap/chant et de la meilleure chanson rap en 2017.

Le site web 100gigs.org, dévoilé par Drake sur un compte Instagram privé, propose une multitude de contenus inédits : musiques non-sorties, vidéos et autres documents. On y retrouve aussi trois nouveaux singles : “It’s Up” featuring Young Thug, “Blue Green Red” et “Housekeeping Knows”. Au moment d’écrire ces lignes, ces morceaux ne sont pas encore disponibles sur les plateformes de streaming.

