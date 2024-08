Francis Ngannou : les images de son apparition dans un nouveau film

L’année 2023 aura été riche en rebondissements pour Francis Ngannou. Après avoir marqué l’histoire de l’UFC en tant que champion des poids lourds, le Camerounais a exploré de nouveaux horizons, tant sur le ring de boxe que sur les plateaux de cinéma.

Francis Ngannou, le “Predator”, a terrorisé l’octogone pendant plusieurs années. Son règne en tant que champion des poids lourds de l’UFC a été marqué par des KO spectaculaires, notamment celui infligé à Stipe Miocic. Cependant, après un différend contractuel avec l’organisation, le Camerounais a décidé de quitter l’UFC en janvier 2023 pour rejoindre le PFL même s’il n’a pas encore fait ses débuts dans la cage avec cette ligue.

Loin de s’arrêter là, Ngannou a relevé de nouveaux défis en boxe anglaise. Il a ainsi affronté deux légendes du noble art : Tyson Fury et Anthony Joshua. Bien qu’il n’ait pas remporté ces combats, ses performances ont été remarquées et il souhaite poursuivre cette aventure sur le ring.

En parallèle de sa carrière sportive, Francis Ngannou s’est lancé dans le cinéma en 2021 dans le long métrage Fast & Furious 9. Il a fait une nouvelle apparition en tant qu’acteur dans le film de science-fiction Rebel Moon : A Child of Fire version director’s cut réalisé par Zack Snyder. Son physique imposant et son charisme naturel en ont fait un atout de choix pour ce rôle d’incarner un gladiateur prêt à se battre dans une arène.

Francis Ngannou plays the role of a gladiator in the new Netflix film Rebel Moon 🔥#UFC #MMA

