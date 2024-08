Un ex collaborateur de Kanye West accuse un dentiste célèbre d’avoir contribué à la déchéance du rappeur

L’ancien chef de cabinet de Kanye West, Milo Yiannopoulos, a porté des accusations explosives contre le rappeur et son dentiste, Thomas P. Connelly, dans une déclaration sous serment.

Yiannopoulos, qui a travaillé pour West entre 2022 et 2024, affirme que le dentiste a fourni au rappeur de grandes quantités de protoxyde d’azote (gaz hilarant) à des fins récréatives, ce qui aurait aggravé son état de santé mentale.

Un dentiste controversé

Yiannopoulos accuse Connelly d’actes “imprudents, contraires à l’éthique, malhonnêtes, abusifs et illégaux”. Il précise avoir déposé une plainte auprès du Conseil dentaire de Californie contre le dentiste.

Selon Yiannopoulos, motivé par l’inquiétude pour la santé de Kanye West, il a fourni une déclaration assermentée sous peine de parjure. Il aurait également transmis des éléments aux autorités compétentes, dont le FBI et ne cite pas explicitement Ye dans ses accusations, mais il évoque un “patient célèbre et fortuné”. On sait que West a récemment fait installer des prothèses dentaires en titane d’une valeur de 850 000 dollars par ce même dentiste, connu pour sa clientèle de célébrités.

