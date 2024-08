Booba provoque encore Cyril Hanouna, “en vrai t’es tout petit”

Le bras de fer entre Booba et Cyril Hanouna semble s’éterniser, avec une nouvelle salve dans la guerre des egos entre les deux hommes. Alors que l’animateur de TPMP profite de ses vacances pour se détendre, le boss du 92i n’a pas manqué l’occasion de relancer les hostilités. Profitant d’une récente sortie de Baba, jugée déplacée par B2O, il a saisi l’opportunité pour le remettre en place.

Booba fait passer un nouveau message provocateur à Cyril Hanouna !

Le choix de cibler Hanouna à ce moment précis n’est pas anodin. En effet, l’animateur est actuellement dans le viseur de l’ARCOM, le régulateur des médias audiovisuels, pour plusieurs affaires. Ces sanctions répétées ont fragilisé l’image du présentateur télévisé et en ont fait une cible privilégiée pour ses détracteurs. Booba, qui n’a jamais caché son mépris pour l’animateur, a donc vu là une occasion en or de porter un nouveau coup à son ennemi affaibli par la perte de sa fréquence sur la TNT de C8 à partir de 2025 pour la diffusion de son émission phare TPMP.

Fragilisé par une nouvelle sanction de l’ARCOM cette semaine suite à la mise en cause d’une publicité clandestine dans une séquence de “PAF avec Baba”. Cyril Hanouna a relayé le tweet d’un internaute le soutenant dans lequel celui-ci dénonce une séquence identique à celle de C8 dans l’émission Quotidien affirmant que la chaine TMC n’a pas été sanctionnée pour cet extrait et pour déplorer que l’ARCOM continue de harceler TPMP. Baba s’en félicite et valide les propos de cet internaute, qu’ils sont erronés, TMC a également été avertie pour cette séquence et Booba en a profité pour le recadrer.

“Mais tu n’as pas le bras long normalement ? Enfin ouais, j’avoue, en vrai, tu es tout petit, tu as des p’tits bras… Tu marches toujours avec de la sécu vu que t’es au chômage ?”, a directement répondu Booba au partage du tweet de Cyril Hanouna auquel ce dernier n’a pas réagi. L’animateur de TPMP a préféré ensuite passer à autre chose avec un message en hommage à Patrice Laffont suite à l’annonce de son décès ce mercredi âgé de 84 ans d’une crise cardiaque à son domicile. “J’ai eu la chance de le côtoyer et croyez-moi c’était un très grand qui ne se prenait pas la tête.”, a-t-il confié sur le défunt présentateur des émissions cultes, Fort Boyard et Pyramide.