Le réponse cash de PNL à une demande ce collaboration de Drake

Le groupe PNL a bien dit non à Drake qui voulait faire le remix de « À l’ammoniaque », la rumeur vient d’être confirmée et fait suite à une déclaration du journaliste spécialisé dans le rap français, Yérim Sar sur la radio Mouv’ en 2019. Les deux rappeurs parisiens Ademo et N.O.S n’ont pas accepté la requête du chanteur Canadien.

PNL recale sèchement Drake sur sa demande de connexion !

Même en leur absence, le duo PNL continue de faire parler. Alors que les fans attendent avec impatience leur retour et la sortie d’un nouvel album très attendu depuis le succès de l’opus “Deux frères”, une nouvelle anecdote vient alimenter la légende des deux frères et confirmer la déclaration de Yérim Sar dans l’émission AfterRap sur Mouv’ il y a 5 ans. Selon Cris Dope, l’ingénieur du son qui a travaillé avec N.O.S et Ademo, Drake a souhaité réaliser un remix de leur titre “A l’ammoniaque”. Malheureusement, les frères de Corbeil-Essonnes ont décliné la proposition, privant ainsi leurs fans d’une collaboration explosive à l’international.

Ce refus témoigne une nouvelle fois de l’indépendance et de l’exigence artistique de PNL, qui ne se laissent pas influencer par les sirènes du marché, refusant toute interview ou des featurings avec d’autres artistes comme le prouve encore ce refus envers une star comme Drake. En attendant leur grand retour, les chiffres records de leur album “Deux Frères” prouvent que leur aura n’a rien perdu de son éclat.