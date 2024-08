SCH : sa folle ressemblance avec une star internationale, Aya Nakamura réagit

La troisième saison de Nouvelle École a indéniablement marqué un tournant dans l’histoire de l’émission. Le trio de jurés, composé de SCH, Aya Nakamura et SDM, a su insuffler une dynamique nouvelle, plus fraîche et plus authentique. Leurs interactions, souvent teintées d’humour et de sincérité, ont créé une véritable alchimie à l’écran, captivant les téléspectateurs.

Aya Nakamura valide complètement la ressemblance entre SCH et Maluma !

Le casting de cette saison a été particulièrement soigné. Les candidats, venus de tous horizons, ont proposé des prestations riches et variées, allant du rap pur et dur aux sonorités plus mélodieuses. Cette diversité a permis de mettre en lumière une nouvelle génération de talents, prêts à conquérir le paysage musical français. Lors d’une interview promotionnelle, Les défis lancés par Konbini aux membres du jury ont apporté une touche d’originalité et de légèreté à l’émission. En se prêtant au jeu des questions-réponses, les artistes ont montré un autre facette de leur personnalité, plus proche et plus accessible. SCH a imaginé SDM en professeur de jet ski, “prof de jet ski parce que tu fais du 47 des pieds. Comme il fait du 47 des pieds, je considère qu’il marche sur des jet skis toute la journée”, avant que le rappeur ne s’exprime sur sa ressemblance avec Maluma qui n’a pas manqué de faire réagir Aya Nakamura.

La comparaison entre SCH et Maluma a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et le “S” en comparant son style à celui du chanteur colombien a amusé les fans, celui-ci a dernièrement fait le buzz lors de sa rencontre avec Aya Nakamura avec un style et une ressemblance troublante avec le rappeur marseillais, une comparaison que l’interprète de Djadja a validé comme vous pouvez le découvrir dans la séquence avec Konbini.