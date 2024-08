Maes annonce l’annulation d’un showcase, Booba le dégomme

Les hostilités entre Booba et Maes ne semblent pas prêtes de s’apaiser. Le Boss du 92i a saisi l’occasion de l’annulation du concert du rappeur originaire de Sevran au Cap d’Agde pour relancer les attaques contre son rival.

Malgré un retour réussi avec son dernier album, “La vie continue” qui cumule plus de 20 000 ventes depuis sa sortie, Maes se retrouve une nouvelle fois au cœur de la polémique. En effet, l’annulation de plusieurs de ses concerts, dont celui du Cap d’Agde, a alimenté les critiques de ses détracteurs, notamment Booba afin de raviver une énième fois les tensions entre eux.

Booba dézingue Maes après l’annulation de son concert au Cap d’Agde

L’accumulation de ces annulations a poussé Booba à remettre en question la fiabilité de Maes en tant qu’artiste. Le Duc de Boulogne, qui a toujours été très critique à l’égard de son rival, a saisi l’occasion pour le railler sur Twitter désormais renommé X. “Nous sommes navrés de vous informer que pour des raisons techniques, le showcase de Maes est annulé” décrit l’annonce de la déprogrammation du showcase dont la raison n’a pas convaincu B2O, « Y a beaucoup de problèmes techniques avec Walid » a-t-il ironisé en réaction à cette nouvelle en relayant l’affiche du showcase avec la publication de l’annulation.

Les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu privilégié de Booba et Maes, qui s’affrontent régulièrement par médias ou publications interposés. Cette nouvelle affaire vient une fois de plus rappeler l’intensité de leur rivalité et l’importance qu’ils accordent à leur image publique alors pour le moment l’auteur d’Omerta n’a pas réplique à ce tacle.